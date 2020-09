Die Bürger wollen den Wechsel

Auffällig ist der faire Umgang miteinander. Im ersten Wahlgang hatte Razat mit 36,9 Prozent aller Stimmen vor Hartmann mit 26,8 Prozent gelegen. Razat kontra Hartmann – der Countdown im Hinblick auf den Wahlsonntag, 27. September, läuft. Die Kandidaten haben sich mehr als eine Stunde den Fragen der WB-Redakteure Marius Thöne, Michael Robrecht und Jürgen Drüke gestellt.

Höxter will den Wechsel. Das war das Ergebnis der Rats- und Bürgermeisterwahlen vom 13. September. Sie beide haben jeweils einen neuen Stil im Höxteraner Stadthaus versprochen. Wie wird der in der Verwaltung und im Rat konkret aussehen?

Daniel Hartmann: Das Image Höxters in kommunalpolitischer Hinsicht ist seit langem schlecht. Da ich viel herumkomme, bekomme ich den politischen Imageschaden mit. Viel Positives kommt jedenfalls nicht rüber. Der neue Bürgermeister hat die Aufgabe, den Rat zu einen. Entscheidungen müssen im Vorfeld einer Ratssitzung getroffen werden. Das sollte mit den vielen Fraktionen und Parteien hinter verschlossenen Türen geschehen. Auch beim Bürgerservice sind die Menschen mit vielen Dingen nicht einverstanden. Die Bearbeitungszeiten im Stadthaus sind zu lang, es gibt keine oder zu späte Antworten. Eine Umstrukturierung der Verwaltung ist angesagt. Dabei sollte nicht die Brechstange eingesetzt werden. Veränderungen können nur mit und nicht gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen.

Daniel Razat: Die Einschätzung meines Kollegen, dass die Kreisstadt aufgrund des kommunalpolitischen Erscheinungsbildes und in Sachen Bürgerservice ein schlechtes Image hat, teile ich uneingeschränkt. Es darf im Kreis allerdings auch nicht der Eindruck entstehen, dass Höxter etwas Besseres sei. Nach der Kommunalwahl ist bereits sicher, dass es im Rat viele neue Gesichter geben wird. Der Stadtrat hat sich erneuert. Darin liegt die Chance des Neustarts ab November. Wir können alles auf Null stellen. Politik, Verwaltung und Bürgerschaft sind ein Team. Dieses Team möchte ich führen. Dabei ist mir Transparenz wichtig. Es gilt, Abläufe zu optimieren und Verständnis für Entscheidungen zu wecken. Der Bürgermeister hat die Führungsaufgabe für Rat und Verwaltung. Führung bedeutet Vertrauen und Verantwortung. Es geht auch nicht so weiter, dass auf die Verwaltung weiter eingeschlagen wird. Fehler passieren, eine entsprechende Toleranz ist angesagt. Das Team steht über allem. Es ist die Aufgabe des neuen Bürgermeisters, dieses zu finden und zu formen.

Sie haben den Gemeinschaftsgedanken und Loyalität gegenüber den Mitarbeitern herausgestellt. Viele Bürger rufen nach sichtbarer Führung im Rathaus. Welche Leitungs- und Führungspositionen haben Sie bisher jeweils ausgeübt?

Hartmann: In meinem Beruf als Steuerprüfer bin ich in der Leitungsfunktion eingeschränkt. Die Personalvertretungsgesetze sind mir aber wiederum in- und auswendig bekannt. Vertrauen steht an erster Stelle. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist wichtig. Arbeitsgruppen nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. Wer etwas verändern will, der kann und wird mitarbeiten. Einfluss nehmen und Vertrauen schaffen, klare Ziele formulieren und notieren, die Selbstverwirklichung der Mitarbeiter fördern, die individuelle Wertschätzung leben und die Stärken der Mitarbeiter fördern – das sind meine fünf Führungssäulen. Darin sehe ich auch die Unterschiede der Amtsausführung zwischen mir und Daniel Razat.

Razat: Als Stabsoffizier der Bundeswehr besitze ich die entsprechende Führungserfahrung. Als Kompaniechef in der General-Weber-Kaserne in Höxter, hier habe ich phasenweise zwei Kompanien mit jeweils 150 Soldaten gleichzeitig geführt, habe ich die entsprechende Qualifikation erhalten. Vertrauen bedeutet für mich immer auch eine Politik der offenen Tür. Natürlich müssen Dienstwege eingehalten werden. Es ist wichtig, Kompetenzen zu übertragen. Dabei bin ich ein Freund des projektorientierten Arbeitens. So sind eine Zentralanlaufstelle für das Ehrenamt in Höxter und die Digitalisierung der Schulen wichtig. Sicherlich bedeutet Führung nicht, dass die Verwaltung morgens vor Dienstbeginn vor dem Rathaus antreten muss. Der Führungsstil der 70er-Jahre funktioniert garantiert nicht mehr. Meine Definition von Führung unterscheidet sich nicht wesentlich von der Daniel Hartmanns. Die Bundeswehrverwaltung ist einem Bundesministerium untergeordnet. Die Unterschiede zwischen Bundeswehr und Verwaltung sehe ich nicht.

Was sind Ihre Ziele für die ersten 100 Tage im Amt? Nennen Sie bitte Ihre drei wichtigsten Punkte, die sie sofort anpacken möchten.

Razat: Mein Wahlprogramm beinhaltet sogar sieben Kernpunkte. Es ist wichtig, ganz schnell an die Arbeit zu gehen und im Team zusammenzuarbeiten. Bei den Bürgermeistern der Nachbarkommunen und auch der Partnerstädte würde ich mich vorstellen. Ganz wichtig ist die Familienpolitik. Eine Bedarfsanalyse der Kindertagesstätten sowie für altersgerechtes Wohnen ist in Höxter wichtig. Es kann nicht sein, dass fünf Jahre Wartezeit für eine altersgerechte Wohnung eingeplant werden müssen. Zweitens bringen uns partnerschaftliche Netzwerke weiter. Das gilt für Institutionen, Vereine, Bildung und Wirtschaft. Die Digitalisierung der Verwaltung und ein zukunftsorientiertes Stadtmarketing sind wesentlich. Die Stadt Höxter und seine Ortschaften sind wunderbar. Es gilt Höxter zukunftsorientiert und als Marke aufzustellen.

Hartmann: Herrn Razat gebe ich in seinen Ausführungen recht. Es gilt Höxter als Marke herauszustellen. Die Wirtschaftsförderung würde ich zur Chefsache erklären. Dabei sollte der Kontakt zu den heimischen Firmen und Unternehmen wesentlich enger sein. Die Bürger müssen mit ins Boot geholt werden. Ein strukturiertes Vorgehen ist wichtig. In den ersten 100 Tagen würde ich mich über die Projekte informieren. Die beschlossenen Projekte wie die Digitalisierung, der Medien-Entwicklungsplan und das Sportstättenkonzept mit dem Bau von Kunstrasenplätzen sowie der Renovierung der Bielenberg-Halle werden umgesetzt. Mit den Ratsmitgliedern, Parteien und Fraktionen werde ich mich kurzschließen, um die Arbeit abzusprechen. Ein wichtiges Anliegen ist, die Infrastruktur Höxters zu verbessern.

Ein Blick zurück auf den Wahlkampf sei gestattet. Gab es für Sie die denkwürdigen oder besonderen Momente?

Razat: Es gab viele schöne Momente. Die zahlreichen Zusammenkünfte, Veranstaltungen und die Gespräche bleiben haften. Es gibt nicht den einen Moment. Denkwürdig fand ich, dass eine Frau auf mich zugekommen ist und mir einen Schutzengel geschenkt hat. Das hat mich berührt.

Hartmann: Die Frau hat mir übrigens auch einen Engel geschenkt. Überwältigt war ich auch, als ich nach einer Veranstaltung auf dem Höxteraner Wall von meinem Team überrascht worden bin. Überwältigt war ich vom großen Engagement, welches die Bürgerinnen und Bürger in Höxter und den Ortschaften zeigen.

Wie haben Sie den Straßen-Wahlkampf erlebt?

Razat: Es war etwas Besonders, wie die Bürgerinnen und Bürger die Angebote, die wir gemacht haben, wahrgenommen haben. Das zeugt von einer guten demokratischen Stimmung. Der Wahlkampf hat mir großen Spaß gemacht.

Hartmann: Unser Wahlkampfstand auf dem Höxteraner Marktplatz war optimal. Das Interesse war riesig. Die Unterstützung war groß.

Hat Sie dieser Wahlkampf geprägt oder sogar verändert?

Razat: Ich habe mich weiterentwickelt. Die Bürgerinnen und Bürger haben mir so viele Informationen gegeben. Sie haben mich bestärkt, dass das Programm Höxter 2030 ganzheitlich angelegt ist und uns alle nach vorne bringt.

Hartmann: Was Höxter und die zwölf Ortschaften zu bieten haben, das ist einzigartig. Jede Ortschaft hat etwas Besonderes. Ich wusste vorher beispielsweise gar nicht, dass Ottbergen ein Dorf-Entwicklungsmuseum hat. Höxter und die Ortschaften bieten eine sehr große Vielfalt.