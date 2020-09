Hartmann, Schlütz und Suermann haben es geschafft

Höxter (WB). Die Wahllokale sind geschlossen. Jetzt wird ausgezählt. In Höxter treten Daniel Hartmann und Daniel Razat gegeneinander an, in Marienmünster Kai Schöttler und Josef Suermann sowie in Nieheim Rainer Vidal und Johannes Schlütz. Im Laufe der kommenden Stunden wird sich klären, wer als Sieger aus dem Wahlabend hervorgeht.

Von Westfalen-Blatt