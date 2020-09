Daniel Hartmann gewinnt Wahlkrimi in Höxter

Höxter/Nieheim/Mariemünster (WB/thö). Daniel Hartmann (43, parteilos) wird neuer Bürgermeister in Höxter. Johannes Schlütz (50, parteilos) übernimmt den Chefsessel im Nieheimer Rathaus und Josef Suermann (57, parteilos) ist von Anfang November an Stadtoberhaupt in Marienmünster. Die drei Männer setzten sich bei der Stichwahl am Sonntag gegen ihre Mitbewerber durch.

Von Westfalen-Blatt