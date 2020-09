Probenräume im Klostersaal

Gelockerte Regelungen

„Allerdings war es auch relativ anstrengend, bei den zu dieser Zeit geltenden Abständen einen harmonischen Klangkörper zu erzeugen, weil beim Chorgesang eben jeder seine Nebenmann oder seine Nebenfrau braucht“, erklärt Chorsprecher Werner Humann.

Aufgrund der durch die Landesregierung NRW seit dem 1. September gelockerten Abstandsregeln (zwei mal zwei Meter in jede Richtung) ist es nun auch in geschlossenen Räumen wieder eher möglich, den Gesangsbetrieb aufrecht zu erhalten. Schon während des Sommerbetriebs hat deshalb die Führungsriege des Vereins, genannt Core-Team, seine Fühler in alle Richtungen ausgestreckt und sich auf die Suche nach entsprechend geeigneten Räumlichkeiten mit guter Belüftungs- und Beheizungsmöglichkeit für die Herbst- und Winterproben gemacht. Denn der angestammte Probenraum in der Kreisaula steht dem Chor wegen der Corona-Beschränkungen zur Zeit nicht zur Verfügung.

Glückliche Umstände

„Glückliche Umstände haben den Gospelchor dabei mir der Katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Brenkhausen zusammengeführt“, freut sich Werner Humann über die erfolgreiche Vermittlung durch Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek, der auf eine entsprechende Anfrage in kürzester Zeit reagiert habe. „Nach nur zwei Tagen kam die freudige Nachricht, dass der Kirchenvorstand in Brenkhausen bereit ist, dem Gospelchor für die Zeit bis Ende März 2021 den großen Klostersaal nebst Ausweichräumen an jeden Dienstagabend für den weiteren Probenbetrieb zur Verfügung zu stellen“, so Humann weiter.

Bei einem Ortstermin mit dem geschäftsführenden KV-Vorsitzenden Stefan Drüke wurden alle Details in Bezug auf die Raumnutzung geklärt.

Ausgezeichnete Akustik

In der Zeit bis zur ersten Probe hatte Chorleiter Johannes Lücking ein ausgeklügeltes neues Probenkonzept – von der Bestuhlung über Probenzeiten bis hin zur Möglichkeit von Einzelstimmproben in Nebenräumender Klosteranlage – erstellt. „Der hohe Saal hat eine ausgezeichnete Akustik und erleichtert es den Sängerinnen und Sängern, unter den neuen Abstandsregeln ein harmonisches Klangbild zu erzeugen. Bei guter Beteiligung konnten sich die ersten beiden Proben in jeder Hinsicht allem hören lassen“, ist Chorleiter Lücking mit der Entwicklung sehr zufrieden. „Luft nach oben gibt es immer, aber daran arbeiten wir eben auch vor dem Hintergrund, bald einmal wieder ein öffentliches Konzert geben zu können“, blickt er hoffnungsvoll in die Zukunft.

Dienstags Probe

Außer in den Herbstferien wird also jeden Dienstag von 19.30 Uhr an in den schönen neuen Räumen geprobt. Über die weitere Entwicklung und die Pläne für die Vorweihnachtszeit wird das Core-Team weiter auf dem Laufenden halten.

Weitere Informationen aktuell auch im Internet unter: www.living-voices.jimdo.com.