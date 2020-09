Von anderen Kulturen lernen

Marian Staubach tritt, wie er betont, in die großen Fußstapfen von Malalai Ansari und ihrer Vorgängerin Heike von Brook. „Malalai Ansari wird uns weiterhin unterstützend zur Seite stehen“, freut sich der neue Vorsitzende. Seit dem Gründungsjahr 2015 hat er seine Kontakte zum Verein aufrecht erhalten. „Damals bin ich spontan zum alten Treffpunkt in der Albaxer Straße gegangen. Hier habe ich die ersten geflüchteten Menschen kennen gelernt. Anfangs haben wir gemeinsam mit den Geflüchteten regelmäßig Fußball gespielt. Es wurden beispielsweise Festivals in der Tonenburg ausgerichtet und ein Projekt mit vielen kleinen Workshops, in Zusammenarbeit mit dem Juzi, organisiert“, blickt Marian Staubach zurück. „Einige Freundschaften sind hierbei entstanden und halten bis heute.“ So sei es für ihn eine Selbstverständlichkeit bis heute, immer mal wieder im Café „Welcome“ vorbei zu schauen. „Man trifft sich mit Menschen aus verschiedensten Kulturen, lacht miteinander, lernt voneinander und führt gute Gespräche“, beschreibt der Vorsitzende die offene und herzliche Atmosphäre.

Viele dieser Gespräche habe er mit dem aktuellen Schriftführer Karl-Heinz Börger geführt. Er gehöre zu den engagierten Menschen, die sich seit Jahren für den Verein und die Geflüchteten selbstlos einsetzen. Karl-Heinz Börger trat dann auch im Blick auf die Nachfolge für den Vorsitz an Marian Staubach heran. „Nach kurzen Überlegungen habe ich mich dazu entschlossen, mich dem motivierten Vorstand anzuschließen. Malalai Ansari wird mich nun mit ihren Aufgaben vertraut machen und mir auch noch weiterhin eine Weile beratend zur Seite stehen.“

„Welcome“ Höxter ist eine Begegnungsstätte und Koordinierungsstelle für Ehrenamtliche und Geflüchtete in Höxter. Neben den Freizeitaktivitäten zur Integration unterstützt und berät das Team Geflüchtete bei Alltagsfragen, bietet Sprachkurse an und möchte die Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit der Menschen fördern. „Aktuell macht uns die Corona-Pandemie einige Schwierigkeiten“, konstatiert der neue Vorsitzende. „War im Sommer der Welcome-Garten noch eine gute Alternative zum Café, sodass sich wenigstens einige wenige dort treffen konnten, stehen die Aussichten mit Blick auf dem Winter nicht gut.“ Zumindest könne seit Juni die Hausaufgabenhilfe für Kinder in den Räumen von Welcome wieder stattfinden. „Denn Homeschooling ist größtenteils bei den Kindern und Jugendlichen schwierig durchführbar, einige wurden vom ‚Lernen auf Distanz‘ abgeschnitten, da sie sich keinen PC leisten können“, erläutert der Vorsitzende. „Dennoch können wir bald dank einer Crowdfunding-Aktion, einige Menschen mit PC‘s und Wohnunterkünfte mit einem Drucker ausstatten, damit diese Kinder und Jugendlichen den Anschluss in der Schule nicht verpassen.“

Leider seien ein paar junge Ehrenamtliche, zu denen er heute aber noch Kontakt habe, weggezogen, um zu studieren, bedauert Staubach. „Dennoch weiß ich, dass es genug motivierte, weltoffene Menschen in dieser Stadt gibt, die wissen sollen, dass sie jederzeit willkommen sind und wir uns über jede Person freuen, die uns irgendwie unterstützen möchte.“ Vielen Menschen falle es in unserer Gesellschaft schwer, sich in andere hineinzuversetzen und die Perspektive der Betroffenen zu verstehen. „Doch beim Zuhören ihrer Geschichten und beim Aufeinanderzugehen lernen wir, mehr Verständnis für die unterschiedlichen Kulturen aufzubauen“, ist der neue Welcome-Vorsitzende überzeugt. „Integration muss immer stattfinden, denn ein friedliches Miteinander ist der wichtigste Punkt in der Gesellschaft.“