Kreis Höxter (WB). Die regelmäßigen Sirenenprobealarme werden ab sofort in allen zehn Städten im Kreis Höxter einheitlich jeweils am ersten Samstag im Monat stattfinden. Erstmals heulen also am kommenden Samstag, 3. Oktober, um 12 Uhr im gesamten Kreisgebiet die Sirenen.

Von Westfalen-Blatt