Die Container-Unterkunft Grüne Mühle. Foto: M. Robrecht

Die Einsatzkräfte kamen am Donnerstag mit etlichen Wagen um 16.31 Uhr sowie um 2.56 Uhr in der Nacht zum Freitag. Um 6 Uhr gab es erneut eine Alarmmeldung der Brandmeldeanlage in den mit Geflüchteten aus aller Welt belegten Containerhäusern. Am Freitagmorgen gab es sogar Sirenenalarm in Höxter. Drei Mal mussten Kräfte notieren: „Meldeanlage hat ausgelöst, keine sichtbare Gefahr erkennbar, Erkundung der Einsatzstelle, Rückstellung der Anlage, keine weiteren Maßnahmen.“ Teilweise acht oder mehr Fahrzeuge mit Drehleiter, Rettungswagen und Polizeiautos sowie entsprechendem Personal waren vor Ort.

Die Alarmierungen aus den Flüchtlingsunterkünften sind in den vergangenen Monaten mit den Flüchtlingszahlen in Höxter und den Dörfern zurück gegangen. Oft gab es beim Kochen Alarm.