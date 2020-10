Die Zahl der bestätigten Fälle steigt somit auf 444 seit Beginn der Pandemie. Aktiv Infiziert sind derzeit 16 (+1) Menschen.

Die Corona-Situation in den Kommunen sieht folgendermaßen aus. In Bad Driburg und Borgentreich gibt es unverändert je vier Infizierte. Ebenfalls unverändert sind die Zahlen in Brakel (2), Höxter, Marienmünster und Nieheim (je 1) und Steinheim (2). In Willebadessen gibt es einen (+1) Fall.

Ein neuer Fall in Willebadessen

Die Städte Beverungen und Warburg gelten offiziell als coronafrei. Der so genannte Sieben-Tages-Inzidenz-Wert liegt bei 2,82 auf 100.000 Einwohner. Ab 50 gibt es einschränkende Maßnahmen.