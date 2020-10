Eine 23-Jährige war mit ihrem Auto von Bosseborn in Richtung Ovenhausen unterwegs und kam in einer Rechtskurve auf die Gegenseite. Dabei kollidierte sie mit dem weißen VW-Transporter, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Bad Driburger Krankenhaus gebracht.

Die Bergung der Fahrzeuge dauerte bis in die Abendstunden. Die Aufräumarbeiten liefen unter Vollsperrung.