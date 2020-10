Beste-Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Wagner-Schlee hat den Verkauf auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Für weitere Details verwies er auf eine Pressekonferenz, die für den heutigen Donnerstag um 14 Uhr in der Stadthalle Beverungen terminiert worden ist. Nach Informationen des WESTFALEN-BLATTS wird der neue Eigentümer den Namen „Beste Stadtwerke“ weiterführen. Die Einzelheiten des Kaufvertrags und die daraus resultierenden Konsequenzen wollen die an den Beste-Stadtwerken beteiligten Kommunen Steinheim, Beverungen, Bad Driburg, Warburg und Borgentreich während der Pressekonferenz beteiligen und erläutern.

Finanzielle Schieflage

Wie mehrfach berichtet, waren die Beste-Stadtwerke in finanzielle Schieflage geraten. Zwischen 2014 und 2016 weisen die Bilanzen ein Minus von mittlerweile 4,25 Millionen Euro aus. Zwischenzeitlich dürfte das minus trotz eines positiven Abschlusses 2017 noch größer geworden sein.

Abschluss 2019 positiv

„Wir haben den Turn-Around allerdings geschafft und werden das Geschäftsjahr 2019 positiv abschließen“, teilte Aufsichtsratsvorsitzender Hubertus Grimm bereits vor zwei Wochen mit und stellte den Abschluss eines Kaufvertrages in den nächsten zwei Wochen in Aussicht. Zum positiven Ergebnis 2019 habe vor allem die Ende 2018 erfolgte Aufgabe des Netzbetriebes für Strom und Gas beigetragen.

Kommunales Unternehmen

Nach eigenen Angaben soll die EAM (Energie aus der Mitte) ein zu 100 Prozent kommunales Unternehmen sein. Der Kreis Höxter ist bereits Anteilseigner. Elf weitere Landkreise aus Hessen, Südniedersachsen und Thüringen sowie der Stadt Göttingen gehören dazu. Die Kreise und die Stadt Göttingen besitzen 62,89 Prozent der Anteile. Die restlichen 37,11 Prozent der Anteile befinden sich im Besitz von 111 Städten und Gemeinden sowie einem Zweckverband. Borgentreich ist bereits ein Anteilseigner. Beverungen, Steinheim, Warburg und Bad Driburg dürften nun dazu kommen.

Umspannwerk in Willebadessen

Im Kreis Höxter betreibt die EAM bereits die Stromnetze von Borgentreich und Willebadessen. 1236 Mitarbeiter gehören der EAM und ihren Tochtergesellschaften an. EAM gibt es an 20 Standorten. In Würgassen ist von EAM erst ein neues Umspannwerk von 1,5 Millionen Euro in Betrieb genommen worden.

