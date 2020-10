Krank durch Mobilfunk?

In Schweden Handicap staatlich anerkannt

In Schweden ist die Elektrosensibilität seit einigen Jahren als Handicap staatlich anerkannt. Der Staat stellt Betroffenen sogar Wohnraum bereit, der isoliert und abgeschirmt von starken elektromagnetischen Feldern ist, um ihnen körperliche Unversehrtheit zu gewähren. Das Bundesamt für Strahlenschutz nennt offiziell die Zahl sechs Millionen Bürgern, die in Deutschland seit 2014 von Elektrosensibilität betroffen sein sollen. In welcher Form und wie stark die Menschen auf elektromagnetische Felder und dessen Strahlen reagieren, kann stark variieren, so Experten. Da die meisten Menschen keine Beeinträchtigungen durch Mobilfunknetz, WLAN oder Endgeräte wie Smartphones und Elektrosmog verspüren, werden die gesundheitlichen Probleme häufig belächelt, teilweise geleugnet und in der Gesellschaft kaum anerkannt, beklagt auch die Höxteranerin (um die 60).

Seit drei Jahren glaubt die Frau , dass sie elektrosensibel sein könnte. Was zunächst nur mit leichten Schmerzen und Vibrationen in den Füßen begann, sei immer stärker und schlimmer geworden. Sie hat bereits eine Wohnung verkauft, in der Hoffnung, dass ihre Leiden in einer anderen Wohnstraße in Höxter verschwinden – allerdings ohne Erfolg. „Die körperlichen Beschwerden werden für mich immer stärker, was ich auf den Ausbau des 5G-Netzes schließe“, so die Frau. Die Höxteranerin hat sich ein Gerät zur Messung von elektromagnetischer Strahlung gekauft und schaltet dieses ein, wenn sie sich unwohl fühlt. Und tatsächlich schlage das Gerät genau in den Momenten Alarm und zeige eine enorm hohe Belastung an, wenn sie sich unwohl fühlt. „Sobald ich aus Höxter herauskomme, wird es besser. Und plötzlich sind alle Beschwerden weg. Besonders auf den Nordseeinseln spüre ich diese Freiheit, wenn mein Kopf endlich nicht mehr wie in einer Folie verpackt ist“, beschreibt die Frau die Umstände.

Selbsthilfegruppe gründen

Sie hat schon einige Menschen mit ähnlichen Symptomen kennengelernt, die häufig nicht wahrhaben wollen, dass sie womöglich ebenfalls elektrosensibel sind. „Deshalb möchte ich auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen und Leute, denen es ähnlich ergeht, animieren, sich zu melden. Denn jeder kann der Nächste sein, wenn die Strahlung auf uns Menschen immer weiter erhöht wird.“

Die Höxteranerin möchte sich austauschen und vielleicht eine Selbsthilfegruppe für Betroffene der Elektrosensibilität gründen. Solche Gruppen gibt es bereits in München, die sich für die Aufklärung von Mobilfunkstrahlung und auch gegen den massiven Ausbau des 5G-Netzes einsetzen.

Im Kreis Höxter sei das Thema der körperlichen Beschwerden durch Mobilfunkbelastung noch nicht genügend behandelt worden, weshalb eine Gruppe angebracht sei, sagt die Frau.

Personen, die an ähnlichen Beschwerden leiden und vermuten, dass dies an elektromagnetischer Strahlung liegt, können sich beim WESTFALEN-BLATT Höxter unter 05271/972850 oder per E-Mail an hoexter@westfalen-blatt.de melden. Der Kontakt zu der Höxteranerin als Ansprechpartnerin wird dann zeitnah hergestellt.