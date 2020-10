Neuer Schwung mit Blick auf die LGS

Gastronom gesucht

Gesucht wird jetzt noch ein Gastronom, der ab 2021 die Stadthallenküche übernimmt. Abgekoppelt von der Hallengastronomie soll das Bar-Restaurant „Cosmo“ von Isabel Heym als „Untermieter“ einen Verlängerungsvertrag bekommen, weil das Angebot, so die Stadtvertreter, gut in Höxter angenommen werde.

„FEE und LGS 2023 sollen sich gegenseitig befruchten“, drückten Baudezernentin Claudia Koch und Sandra Junker (Gebäudemanagement Stadt Höxter) ihre Hoffnung aus. Man setze auf das mit Hallenmanagement und Events erfahrene Unternehmen FEE, um die Halle und ihr Programm neu und mit Blick auf 2023 gut aufzustellen. Schön sei, so Koch, dass ein örtlicher Akteur bereit stehe.

Synergien mit Holzminden

Holger Sielemann erinnerte daran, dass die Agentur FEE bereits in den ersten Jahren der Stadthalle das Management in Höxter geführt habe. Man habe gute geschäftliche Kontakte zu internationalen Firmen und zu heimischen Großunternehmen, für die Veranstaltungen oder Messestände betreut würden. Da FEE auch das Management der Stadthalle Holzminden führe, könne man nun die Hallen Höxter mit 600 Plätzen und Holzminden mit 1000 Plätzen – zu normalen Zeiten – gemeinsam vermarkten. Derzeit, so Geschäftsführer Falk Brenke, dürfen in Höxters Halle gut 240 Personen mit Hygieneabstand platziert werden. FEE will versuchen, durch gute Angebote Höxters Schulen für die Abschlussfeiern in die Halle zurückzuholen. Auch sollen regelmäßig Disco-Veranstaltungen und mehr Bälle angeboten werden. Wenn Corona es zulasse, freue man sich über den Handwerkerball und wolle auch die Initiative ergreifen, um den besonders bei jungen Leuten beliebten „Ball des Sports“ mit Sportlerwahl wieder zu beleben. Dazu werde es Gespräche geben, kündigte Holger Sielemann an.

Halle für Höxters Bürger

Claudia Koch sieht bereits Tagungen und andere Veranstaltungen im Zusammenhang mit der LGS in der Halle. Über eine neue Entgelteordnung müsse gesprochen werden. „Wichtig ist uns, dass das wieder eine Halle für Höxters Bürger wird, so wie das mal geplant worden ist“, hofft Holger Sielemann, dass die Menschen ihre Halle stärker annehmen. Mit der Stadtverwaltung will FEE regelmäßig Abstimmungsrunden vornehmen, so dass mehr Transparenz herrsche. Die Agentur FEE will zudem auch selbst als Veranstalter auftreten und Comedy, Theater und Konzertereignisse anbieten. Man wolle sich auch mit anderen Anbietern wie der Stadthalle Beverungen absprechen, um sich nicht Konkurrenz zu machen. Sponsoring mit heimischen Firmen werde ein Thema. Mit Corona werde man noch länger leben müssen, sind sich Stadt und FEE einig. Auch überregional soll Höxter noch bekannter werden. Ein guter Mix an Programmen könne Höxters Stadthalle erfolgreich und überregional bekannter machen. Die Stadt will sehen, wie sie wegen der Corona-Einschränkungen den Firmen in der Halle Dinge erleichtern und deren Durchhaltefähigkeit in schwerer Zeit sichern kann.