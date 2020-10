Unfall in Godelheim: Lange Staus auf B64 und B83 1/18 Foto: Michael Robrecht

Ein Patiententransportwagen und ein Wohnmobil stießen zusammen. Ein Elfjähriger und 66-Jähriger, der leicht verletzt wurde, saßen im Mobil. Im Auto befanden sich ein Fahrer und ein 72-jähriger Patient. Der neuralgische Punkt in Godelheim wurde zur Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr staute sich in Richtung Höxter auf vier Kilometern, ebenso in Richtung Ottbergen und nach Beverungen. Der Patient wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus Höxter. Der Sachschaden an den Wagen beträgt laut Polizei 11.000 Euro.

Die Feuerwehr-Löschgruppe Godelheim rückte aus, um die Straße von Öl und Betriebsstoffen zu säubern.

Auf der B64 an den Kiesseen staute sich der Verkehr nicht nur wegen des Unfalls, wie die Polizei berichtete, es blieb auch noch ein Lkw in der langen Schlange liegen.