Eine ältere, allein wohnende Frau hatte zunächst am Montag, 8. Oktober, einen Anruf bekommen. Die unbekannte Stimme am Telefon behauptete, Kriminalpolizist zu sein, berichtete von angeblichen Einbrüchen in der Nähe und fragte nach Bargeld und Wertgegenständen. Am Dienstag folgten neue Anrufe, bei denen die ältere Frau mit weiteren Erzählungen derart unter Druck gesetzt wurde, dass sie schließlich von ihrem Konto rund 10.000 Euro abhob und einem Kurier an der Haustür übergab. Erst später schöpfte sie Verdacht und vertraute sich einem Bekannten an. Jetzt wurde der Fall bei der echten Polizei zur Anzeige gebracht.

Beinahe wären Betrüger mit einer ähnlichen Masche auch am Mittwoch in einem Ortsteil von Willebadessen erfolgreich gewesen. Ein unbekannter Anrufer hatte sich bei einer älteren Frau am Telefon als Enkel ausgegeben. Mit der Behauptung, eine Wohnung kaufen zu wollen, überredete er sie dazu, Geld von ihrem Konto abzuheben. 8.000 Euro hatte die Dame bereits von der Bank abgeholt, zu einer Übergabe war es dann aber glücklicherweise nicht gekommen.

Aus diesem Anlass warnt die Polizei Höxter abermals vor Trickbetrügern am Telefon. Ein Appell geht auch an jüngere Angehörige, ältere Familienmitglieder oder Nachbarn auf die Betrugsmaschen “Falsche Polizisten” oder “Enkeltrick” hinzuweisen.

Informationen und Tipps zum Ausdrucken stellt die Polizei Höxter im Internet bereit unter der Adresse https://hoexter.polizei.nrw.

Polizeisprecher Jörg Niggemann: „Die echte Polizei fragt am Telefon niemals nach Bargeld oder Wertgegenständen. Sollten Sie solche Anrufe bekommen, gehen Sie nicht auf die Anrufer ein. Brechen Sie das Gespräch sofort ab. Auflegen ist nicht unhöflich! Verständigen Sie dann die echte Polizei über den Notruf 110.“