Prof. Dr. Maas neuer Chef

Gefördert werden Fördervereine der Grundschulen

Professor Dr. Klaus Maas freut sich auf sein Lions-Jahr und wird sein Programm trotz diverser Einschränkungen durch die Corona-Pandemie unter das Motto „we continue to serve“ stellen. Gefördert werden in diesem Jahr die Fördervereine der stadtnahen Grundschulen, da deren Gelegenheiten zur Aquise von Fördermitteln wie Schulfeste, Basare oder Spendenmarathons stark eingeschränkt sind. Zudem wird der Cafebetrieb des Vereins Welcome e.V. unterstützt. Das Welcome-Café hat mehrmals die Woche geöffnet und ist ein gut besuchter Ort für Gespräche, Sprachkurse und Schülernachhilfe. Zwar werden die Abendveranstaltungen des Lions-Clubs durch die Pandemie stark eingeschränkt, aber die vorgesehenen Aktivitäten werden dennoch durchgeführt. Auch wird die Weihnachtskalender-Spendenaktion wie in den vergangenen Jahren anlaufen. Alle bisherigen Vorverkaufsstellen werden die beliebten Kalender auch in diesem Jahr wie gewohnt anbieten.