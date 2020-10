Zwei Frauen bei Unfall in Corvey schwer verletzt

Unfall bei Corvey: zwei Frauen schwer verletzt 1/23 Foto: Michael Robrecht, Martin Tilgner

Der Unfall geschah gegen 12.15 Uhr. Eine Autofahrerin fuhr laut Polizei mit ihrem Ford Fiesta aus Richtung Gewerbegebiet Zur Lüre in Richtung Kloster Corvey. Dabei kam sie ins Schleudern und krachte mit dem Heck ihres Pkw in einen entgegenkommenden Seat Leon. Der schwarze Fiesta mit HX-Kennzeichen landete im Graben. Die verletzte Frau war so stark eingeklemmt, dass sie mit schwerem Rettungsgerät aus ihrem Fahrzeug geschnitten werden musste. Der Rettungshubschrauber konnte erst gegen 13.40 Uhr abheben, so lange dauerte die Rettungsaktion. Die Fahrerin des Seat Leon ist auch schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge sind total beschädigt. Die genaue Unfallursache muss noch rekonstruiert werden. Die Sachschadenshöhe ist auch noch nicht ermittelt. Die K45 zwischen Corvey und der Lüre-Abfahrt blieb zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.