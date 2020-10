300 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Elisabeth Corvey (ihr bürgerlicher Name ist Elisabeth Lüttringhaus) öffnet an den nächsten vier Sonntagen immer von 15 bis 19 Uhr ihren Ausstellungsraum und präsentiert eine Werkschau. Am Sonntag, 18. Oktober, startet sie die Aktion. „Ich habe einiges an neuen Arbeiten zu zeigen und möchte allen Interessierten wenigstens ein paar Stunden die Möglichkeit geben, sich die Kunst im Bilderwerk anzusehen“, so Elisabeth Corvey. Die 300 Quadratmeter große Ausstellungsfläche (ist auch zu mieten) beeindruckt als „Bilderwerk“ durch helle Wände, den offenen Dachstuhl und Sitzgelegenheiten im Grünen an der Grube neben der Mönchemühle. Die Mönchemühle in der Pfennigbreite ist die ehemalige Mühle des Klosters Corvey (1324 erstmals erwähnt).