Höxter (WB). Es wird keinen verkaufsoffenen Märchen-Sonntag am 18. Oktober in Höxter geben. In einem Eilverfahren hat das Verwaltungsgericht Minden der Stadt Höxter untersagt, der Werbegemeinschaft den offenen Sonntag zu genehmigen. Die Gewerkschaft Verdi hatte gegen die Stadt geklagt.

Die Kaufmannschaft hatte das Event schon seit Tagen beworben. Der 32-seitige Gerichtsbeschluss kam heute Nachmittag im Stadthaus in Höxter an. “Die Werbegemeinschaft ist tief enttäuscht“, sagte stellvertretender Vorsitzender Jens Klingemann dem WESTFALEN-BLATT. Eine Million Euro Umsatz fehlen so nur an einem offenen Sonntag wie dem Märchensonntag in den Kassen der Höxteraner Läden - und das in der Corona-Zeit. Frust bei den Kaufleuten. Künstlern und Mitarbeitern muss kurzfristig abgesagt werden. Die Werbegemeinschaft hatte das Event abgespeckt und mit detaillierten Hygienemaßnahmen geplant - und muss jetzt alles wieder absagen. Zahlreiche Corona-Schutzmaßnahmen wie Flatterband und Sprühkreide für Abstände sowie der Verzicht auf die Außengastronomie waren in das Eventkonzept eingearbeitet worden.

