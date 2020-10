Die Unfälle ereigneten sich in der Zeit von 6.20 Uhr bis 7.50 Uhr und verteilen sich gleichmäßig über alle Gebiete des Kreises, so ein Pressesprecher. Ein siebter Wildunfall ereignete sich dann gegen 9:30 Uhr. In allen Fällen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei appelliert daher an alle Autofahrer, vor allem in den Waldgebieten des Kulturlandes gerade in dieser Jahreszeit besonders aufmerksam zu fahren.