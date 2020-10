Unverändert ist die Zahl der Infizierten in Bad Driburg (sieben), Borgentreich (fünf), Warburg (drei),

In Brakel ist die Zahl der Infizierten von drei auf neun angestiegen, in Höxter von drei auf fünf und in Willebadessen von drei auf vier. In Steinheim ist eine Person genesen. Dort gibt es drei aktiv Infizierte. Beverungen, Marienmünster und Nieheim gelten weiterhin als frei von Corona-Infizierten.

Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert ist von 15,5 am Donnerstag auf 18,54 am Freitag auf 100.000 Einwohner pro Woche gestiegen.

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Höxter 481 (plus neun) Infektionen festgestellt worden, als genesen gelten mittlerweile 426 (plus eine) Personen. 19 sind verstorben.