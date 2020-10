Drama am Skywalk: Junge Frau in steilen Felsen abgestürzt

Höhenretter aus Paderborn und Dalhausen im Einsatz - Frau nicht in Lebensgefahr - Umstände ungeklärt

Beverungen/Würgassen (WB). Eine junge Frau ist am Sonntagmorgen am bekannten Weser-Skywalk bei Würgassen (Kreis Höxter) in den Felsen neben der Aussichtsplattform abgestürzt. Die Feuerwehr musste die Schwerverletzte aus großer Höhe sehr aufwändig retten. Die Bergung gelang nach vier Stunden.