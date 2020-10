Erster schwerer Unfall auf neuer Mountainbike-Strecke

Erster Unfall auf neuer Strecke: Moutainbiker (13) schwer verletzt 1/21 Foto: Michael Robrecht

Der Schüler fuhr die abschüssige Strecke hinunter und überschlug sich auf einem Hindernis- und Sprunghügel in der Senke. Wie die Polizei mitteilte, waren die Verletzungen bei dem Jungen so schwer, dass sofort ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Der brachte den 13-Jährigen aus Höxter nach längerer Behandlung in einem Rettungswagen vor Ort an der Bergstraße in eine Bielefelder Klinik. Jugendliche, die mit dem Jungen auf der Strecke unterwegs waren, alarmierten die Rettungskräfte und kümmerten sich um ihren Mitfahrer.

Die Polizei berichtete, dass der junge Biker keinen Helm getragen habe. Die Stadtverwaltung wird über den Unfallhergang informiert. Weil sie ihre alte Strecke aufgeben mussten, haben die jungen Zweiradsportler gemeinsam mit dem Bauhof der Stadt Höxter die neue „Jumpline Bielenberg“ nach ihren Wünschen gebaut.