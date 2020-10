Die Geschwindigkeitskontrollen geschahen am Samstag in Marsberg-Essentho an der Meerhofer Straße. Dort wurde bei zugelassenen 50 Stundenkilometern kontrolliert. Insgesamt 18 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell – elf Mal davon so schnell, dass es Punkte gibt.

Am schnellsten waren ein 73-jähriger Mann aus Höxter mit 97 km/h und ein 20-jähriger Mann aus Paderborn mit 95 km/h. Auf beide Fahrer kommen laut Polizei Fahrverbote zu.