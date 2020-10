Stadt weist Kritik zurück

Höxter (thö). Die Verletzungen, die ein 13-Jähriger bei einem Unfall auf dem Bike-Park am Bielenberg davongetragen hat, sind nicht lebensgefährlich. Das hat die Polizei gestern mitgeteilt. Dennoch habe der Junge schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper erlitten, die in einer Bielefelder Spezialklinik behandelt werden. Dorthin war das Unfallopfer nach dem Sturz auf dem Bike-Parcours geflogen worden. Der 13-Jährige war ohne Helm auf der Strecke unterwegs.

Von Westfalen-Blatt