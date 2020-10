Kreis Höxter ist jetzt ein Corona-Hotspot

Kreis Höxter (WB). 22 Meldungen von Neuinfektionen am Samstag, weitere 32 am Sonntag – innerhalb von zwei Tagen haben sich die Coronafälle im Kreis Höxter massiv erhöht. Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert ist von unter 25 am Freitag auf 63,46 (auf 100.000 Einwohner pro Woche) am Sonntag gestiegen. Damit ist die zweite Gefährdungsstufe erreicht. Es wird weitreichende Einschränkungen geben – die können wegen einer Datenpanne beim Landeszentrum Gesundheit NRW (LGZ) jedoch erst am Dienstag offiziell in Kraft treten.

Von Dennis Pape