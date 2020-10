Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt Coronavirus-Newsblog: Kanzleramt wegen Infektionszahlen in Sorge - Inzidenzwert in Minden-Lübbecke steigt über 50, Herford mit Höchstwert in OWL - Studenten sehen schlechtere Berufschancen