Corona-Zahlen bleiben stabil

Kreis Höxter (WB/RB). Auf hohem Niveau haben sich die Zahlen der aktiv infizierten Corona-Patienten im Kreis Höxter stabilisiert. Nachdem die Lage am Wochenende unübersichtlich war, einige neue Fälle gemeldet wurden, stieg die Zahl der Erkrankten am Sonntag nur noch leicht. Am Montag fällt nun die Zahl der aktiv Infizierten leicht auf 116, wie das Gesundheitsamt am Dienstag meldet.

Von Westfalen-Blatt