Nah am Rekordwert

Bislang liegt der Rekord bezüglich der aktiven Infektionen im Kreisgebiet bei 158, er datiert vom 11. April. Angesichts von 34 gemeldeten Neuinfektionen (Stand Mittwoch, 0 Uhr) und nur einer genesenen Person, könnte der traurige Spitzenwert bald übertroffen werden.

Verschärfte Maßnahmen

Der Kreis hatte bereits am Sonntag die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner übertroffen – so wurde die Gefährdungsstufe zwei erreicht. Angesichts dessen wurde am Sonntagabend eine Allgemeinverfügung herausgeben, die verschärfte Maßnahmen bedeutet.

624 Infektionen

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen liegt im Kreis Höxter bei insgesamt 624. Als genesen gelten 456 Personen. 19 Menschen, die am Corona-Virus erkrankt waren, sind gestorben.

Ein Fall in Marienmünster

Aktive Corona-Fälle werden gemeldet aus Bad Driburg (31/+5), Beverungen (4), Borgentreich (7/+3), Brakel (16/+2), Höxter (6/+2), Nieheim, (2), Steinheim (54/+14), Warburg (16/+3) und Willebadessen (12). Auch Marienmünster – seit geraumer Zeit bislang ohne erkannte, aktive Infektion – ist nicht mehr „corona-frei“: Dort gibt es nun ebenfalls einen gemeldeten Fall.