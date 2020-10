Mit Maske zum LichterglanzKostenfreie Parkplätze und Sperrstunde

Er bittet alle Besucherinnen und Besucher, die gelten Vorschriften einzuhalten und sich zum Schutz ihrer Mitmenschen umsichtig zu verhalten. Bei der Aktion in Höxter handele es sich nicht um eine eigene Veranstaltung, sondern vielmehr um eine Verlängerung der allgemeinen Öffnungszeiten der lokalen Geschäfte, stellt Knabe klar.

Maskenpflicht in der Stadt

„Dennoch haben sich die Werbegemeinschaft und ihre Mitglieder in Absprache mit der Stadt Höxter ein Hygiene- und Sicherheitskonzept für das verlängerte Einkaufen gegeben“, berichtet Knabe weiter.

In diesem Zusammenhang hat die Stadt Höxter zudem eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung am 31. Oktober in der Zeit von 17 bis 23 Uhr im Bereich der Innenstadt vorschreibt: Die Maskenpflicht gilt in der Westerbachstraße ab Gänsemarkt über die Weserstraße bis zur Einmündung an der Kilianikirche und von der Stummrige Straße ab Wegetalstraße über die Marktstraße bis zur Grubestraße sowie Am Markt auf dem Marktplatz.

„Eine Maske ist stets nach den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung überall dort zu tragen, wo das Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 Metern nicht möglich ist“, erklärt Stefan Fellmann, Dezernent für Schulen, Ordnung, Soziales und Recht der Stadt Höxter. Und: „Während der Aktion ist erfahrungsgemäß mit einer erhöhten Anzahl von Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt und insbesondere in der Fußgängerzone zu rechnen. Da aufgrund der räumlichen Situation der erforderliche Mindestabstand häufig nicht sicher eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung durch die sofort vollziehbare Verfügung verpflichtend!“ Ausnahmen gibt es für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Bedeckung tragen können.

Platzverweise angedroht

Personen, die sich nicht an die Verpflichtung halten, werden einen Platzverweis für den Bereich erhalten. Das Ordnungsamt der Stadt und die Werbegemeinschaft werden vor Ort sein, um die Einhaltung der Maskenpflicht, der Vorgaben der Corona-Schutzverordnung und des Hygienekonzeptes zu kontrollieren. Unterstützt werden sie dabei von der Kreispolizeibehörde, um nötigenfalls auch entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten.

Zusätzlich zum Hygienekonzept und der Allgemeinverfügung gelten die grundsätzlichen Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung, die möglicherweise von der Landesregierung erneut angepasst werden. Da im Kreis Höxter die Wocheninzident über 50 liegt, sind derzeit die Regeln „Gefährdungsstufe 2“ in Kraft. So dürfen sich im öffentlichen Raum maximal fünf Personen treffen, die aus mehr als zwei Haushalten kommen oder nicht nah verwandt sind. Dies gilt auch für Gruppen innerhalb von Geschäften.

Ab 23 Uhr müssen (Stand 28. Oktober) gastronomische Einrichtungen komplett geschlossen sein. Der Verkauf von Alkohol zum Beispiel an Tankstellen ist zwischen 23 und 6 Uhr verboten. Die Einhaltung dieser Regeln im Anschluss an das Late-Night-Shopping wird ebenfalls von der Stadt überprüft und notfalls auch geahndet werden.

Anlässlich der Aktion werden am Samstag die Weser- und Westerbachstraße zwischen dem historischen Rathaus und Gänsemarkt von 17 bis 23 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Die Umleitung ist entsprechend vor Ort ausgeschildert.

Von 16 bis 23 Uhr besteht zudem die Möglichkeit, als Besucher kostenfrei auf den innenstadtnahen Parkflächen Berliner Platz, Tiefgarage Uferstraße und Parkhaus Bachstraße zu parken.