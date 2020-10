Höxter (WB). Die seit Jahren kriselnde Mode-Marke Bonita wird ihre Filiale in der Höxteraner Innenstadt zum Jahresende schließen. Das teilt der Konzern in einer Stellungnahme mit. Die Schließung in Höxter sei Teil eines Sanierungskonzeptes des Anfang September begonnenen Insolvenzverfahrens, in dessen Folge mehr als 200 der europaweit rund 600 Filialen geschlossen werden sollen.

Von Westfalen-Blatt