Fast 200 Infizierte

Kreis Höxter (WB/RB). Die Corona-Zahlen im Kreis Höxter sind weiter auf Rekordkurs. Laut Angaben des Gesundheitsamtes sind am Donnerstag 198 aktiv mit dem Virus Infizierte gemeldet worden, noch einmal 28 mehr als am Vortag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt damit ebenfalls auf einen neuen Rekordwert: 114,79 infizierte Personen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die in der Nacht aktualisierten Zahlen weisen für den Donnerstag sogar 207 aktiv Infizierte aus. Nach den Erfahrungen der vergangenen Tage wird auch der heutige Wert noch einmal deutlich steigen.

Von Westfalen-Blatt