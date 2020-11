Corona: 236 sind infiziert

Kreis Höxter (WB/RB). Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten im Kreis Höxter steigt weiter schnell. Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt 236 Fälle, 38 mehr als am Freitag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert fällt leicht, bleibt aber mit 109,8 Fällen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche deutlich mehr als doppelt so hoch, wie der festgelegte Grenzwert von 50. Zwei Drittel der bekannten Corona-Infektionen sind derzeit in Steinheim (62), Bad Driburg (46) und Brakel (38). Die Zahlen steigen aber auch leicht in Warburg (26), Borgentreich (20), Höxter (16) und Willebadessen (14). Weiter wenige Fälle gibt es in Beverungen (7), Marienmünster (5) und Nieheim (2).

Von Westfalen-Blatt