Corona: 236 sind infiziert

Kreis Höxter (WB/RB). Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten im Kreis Höxter steigt weiter schnell. Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt 236 Fälle, 38 mehr als am Freitag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert fällt leicht, bleibt aber mit 109,8 Fällen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche deutlich mehr als doppelt so hoch, wie der festgelegte Grenzwert von 50.

Von Westfalen-Blatt