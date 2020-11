Für die Zukunft noch viel vor

Ovenhausen (WB). Voller Anspannung und Aufregung, aber auch stolz saßen Stefan Risse, Günther Ludwig, Hans-Werner Gorzolka und Martina Werdehausen am Tisch in der Ovenhauser Klönstube und schauten auf die Leinwand, auf der der Kommunalkongress der Konrad Adenauer Stiftung (KAS) übertragen wurde. Die vier nahmen als Vertreter der Ortschaft die Auszeichnung als „integrative Kommune“ der Konrad Adenauer Stiftung entgegen. Damit befindet sich Ovenhausen in guter Gesellschaft: zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehört unter anderen Aachen. Aus gegebenen Anlass erfolgte die Verleihung virtuell – wie der gesamte Kommunalkongresses, in dessen Rahmen sie stattfand.

Von Iris Spieker-Siebrecht