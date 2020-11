Der neue Landrat ist ein Frühaufsteher

Michael Stickeln will die U3-Betreuung ausbauen und setzt auf Glasfaser bis in jedes Haus

Höxter (thö). Michael Stickeln ist Frühaufsteher. Schon um 6.15 Uhr hat der neue Landrat am Montag hinter seinem Schreibtisch im Kreishaus in Höxter gesessen. „Ich bin sogar schon am Sonntag hier gewesen und habe ein paar persönliche Dinge gebracht“, berichtet der Dösseler. Dazu gehören neben Bildern seiner Familie auch ein Foto vom Desenberg und ein Abguss des Meisterstücks seiner Ehefrau Kristina Jäkel-Stickeln, einer Steinbildhauerin. Es zeigt ein Neugeborenes getragen auf vier Händen.