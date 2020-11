Daniel Hartmann tritt seinen Dienst mitten in der Pandemie an

Höxter (WB/RB). Am Montag nahm Daniel Hartmann zum ersten Mal am Schreibtisch des Bürgermeisters der Kreisstadt Höxter Platz. Etwas überraschend hatte er sich bei der Bürgermeister-Stichwahl zur Kommunalwahl in Höxter Ende September mit 52,56 Prozent gegen den Kandidaten Daniel Razat durchgesetzt. Unterstützt wurde Hartmann von der SPD und später auch von den Grünen in Höxter.