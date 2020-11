Die Lokalredaktion Höxter freut sich über tolle Motive aus der Region – vom tierischen Schnappschuss bis zur Landschaftsaufnahme. Der Herbst liefert viele starke Motive. Man muss sich nur genügend Zeit nehmen, um sie zu genießen und per Kamera »einzufrieren«.

Digitale Aufnahme

Wer also Lust hat, seine Aufnahme unseren Lesern und Leserinnen als Auswahl in der Lokalausgabe Höxter sowie im Internet unter »westfalen-blatt.de« zu präsentieren, der braucht seine digitale Aufnahme (maximal drei Megabyte, bitte mit Vor- und Zunamen versehen) nur an die Lokalredaktion Höxter per E-Mail unter ­»hoexter@westfalen-blatt.de« zu senden.