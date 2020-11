Kurve flacht sich ab

Kreis Höxter (WB/RB). Die Kurve der Neuinfektionen abflachen (flattening the curve), das ist der Sinn der Lockdown-Maßnahmen, die seit Montag in ganz Deutschland gelten. Im Kreis Höxter gibt es nun leichte Anzeichen dafür, dass die Spitze der Neuinfektionen überwunden sein könnte. Nachdem sich in den vergangenen Tagen die Zunahme der Neuinfektionen verlangsamt hat, meldete das Gesundheitsamt am Dienstag erstmals seit Anfang Oktober einen deutlichen Rückgang der aktiven Infektionen. Derzeit sind 222 Menschen als aktiv infiziert registriert, 17 weniger als am Tag zuvor. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert bleibt bei hohen 107,66 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Von Westfalen-Blatt