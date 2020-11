Nachdem sich in den vergangenen Tagen die Zunahme der Neuinfektionen verlangsamt hat, meldete das Gesundheitsamt am Dienstag erstmals seit Anfang Oktober einen deutlichen Rückgang der aktiven Infektionen. Derzeit sind 222 Menschen als aktiv infiziert registriert, 17 weniger als am Tag zuvor. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert bleibt bei hohen 107,66 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Allein in Steinheim werden nur noch 49 Infizierte (Vortag 60) gemeldet. Ein leichterer Trend zu weniger Infizierten ist auch in den besonders betroffenen Ortschaften Bad Driburg (43), Brakel (37) und Warburg (33) zu erkennen. Das Infektionsgeschehen in den anderen Städten bleibt eher unauffällig.