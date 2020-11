Rollt der Castoren-Zug durch den Kreis Höxter?

Begleitet von Polizeibooten und zwei Tage später als zunächst erwartet, war der Spezial-Frachter „Pacific Grebe“ am Montag im Hafen Nordenham (Niedersachsen) an der Weser unweit vom Bremerhaven eingetroffen. Er startete im britischen Hafen Barrow-in-Furness mit den aufgearbeiteten Brennelementen deutscher Kernkraftwerke. Die Castoren enthalten stark strahlende, in Glas eingeschmolzene Rückstände aus der Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield. An diesem Mittwoch werden die Atommüllbehälter auf Waggons geladen. Der Transport Richtung Biblis (Hessen) wird möglicherweise schon am Nachmittag starten und soll 14 Stunden dauern. Die Abfahrtszeit ist unbekannt. Jeder der sechs Castoren mit dem hochradioaktiven Abfall wird auf einen eigenen Waggon verladen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Danach müssen auch noch die Wagen für die Begleitfahrzeuge der Polizei und die Loks rangiert werden. Bevor der Atommüll auf der Schiene weitertransportiert wird, messen Sachverständige die Strahlung des beladenen Zuges. So wird laut GNS sichergestellt, dass der vorgegebene Grenzwert für radioaktive Strahlung eingehalten werde.

Auf welcher Bahnstrecke der Castoren-Zug von der Wesermündung ins ehemalige KKW Biblis ins Zwischenlager im Südwesten fährt, dass bleibt bis zuletzt geheim. Vor neun Jahren ist zuletzt ein Castor-Schienentransport durch Deutschland gerollt.

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen die meisten zugänglichen Abschnitte der infrage kommenden Bahnstrecken gesichert und untersucht. Nach Medienberichten sollen insgesamt bis zu 11.000 Polizeibeamte den Transport schützen. Immer wieder sind Castoren-Züge auch durch den bevölkerungsarmen Kreis Höxter gerollt: entweder auf der Bahnstrecke über Altenbeken-Willebadessen-Warburg nach Kassel und dann nach Süden oder über die Bahntrasse Hannover-Göttingen und dann durch das Weserbergland nach Westen und Süden. Die Castor-Züge meiden zumeist die Ballungsräum wie das Ruhrgebiet.

Während für etliche niedersächsiche Städte und Bahnhöfe schon Protestaktionen von Kernkraftgegnern angekündigt wurden, herrscht im Kreis noch Ruhe. „Für den Kreis Höxter sind bisher keine Proteste oder Demonstrationen angemeldet worden“, sagte Polizeipressesprecherin Ramona Ellebrecht am Mittag. Weder die Behörde in Höxter noch alle anderen Polizeidienststellen wissen zurzeit, wann der Zug sich im Norden in Bewegung setzt und ob er überhaupt Kreisgebiet durchfährt. Es gibt einige alternative Routen durch Niedersachsen und NRW.

Für die Bürger sichtbar ist die denkbare Vorbeifahrt des Castor-Zuges durch an Zufahrtsstraßen und auf Brücken positionierte Polizeiwagen und kreisende Hubschrauber. Der Zug passiert dann meist zügig die Strecke. 14 Stunden dauert die fahrt von Nordenham nach Biblis.

In früheren Jahren hatte es immer wieder Kundgebungen und Proteste vom Atomgegnern auf Brücken, an den Gleisen, auf Bahnhöfen oder in Städten auch im Kreis Höxter gegeben. Ob sich noch kurzfristig Widerstand formiert, das war nicht bekannt. Bundesweit aktive Castor-Gegner kündigten an, sie wollten, wenn möglich, eigene Messungen an den vorbeifahrenden Castoren an Bahnlinien vornehmen. Entlang der Bahnstrecke rechnet die Bundespolizei mit Protesten und möglichen Störaktionen von Aktivisten sowie Mahnwachen und Demos. So kündigte etwa die Initiative “Bloc Castor” an, den Zug blockieren zu wollen.

Nach Sellafield sowie in die französische Wiederaufarbeitungsfabrik La Hague wurden bis 2005 abgebrannte Spaltelemente aus deutschen Atomkraftwerken gebracht. Die Bundesrepublik ist zur Rücknahme des Atommülls verpflichtet. Atomkraftgegner halten den Transport für gefährlich und unnötig, solange es in Deutschland noch kein Endlager gibt. Vier solche Transporte soll es bis 2024 noch geben.

„Da bahnt sich was an...“ heißt es auf der Internetseite www.castor-stoppen.de. Dort wird auch mit Plänen über denkbare Bahnstrecken aktuell spekuliert.