Corona-Fall am Berufskolleg in Brakel

In der Bildungseinrichtung an der Nethe ist eine Schülerin der Fachschule Sozialpädagogik positiv getestet worden. Die gesamte Klasse mit 16 Schülern sowie sechs Lehrkräfte wurden bereits am Dienstag in Quarantäne geschickt.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Kreis Höxter steigt um 37 auf 786. Als genesen gelten 518 Personen (+10). 19 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.

Aktive Corona-Fälle werden gemeldet aus Bad Driburg (48/+5), Beverungen (12/+4), Borgentreich (22/+4), Brakel (44/+7), Höxter (18/+3), Marienmünster (4), Nieheim (2), Steinheim (52/+3), Warburg (36/+3) und Willebadessen (11/-2).