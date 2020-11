Mobiler Laden auf Wochenmarkt-Tour

„Aus gutem Grund“ nennt die 35-jährige zweifache Mutter aus Godelheim ihren Laden, mit dem sie eine Lücke im Kreis Höxter schließt. Denn das Unverpackt-Geschäft ist das erste seiner Art in der Region.

Plastikfrei einkaufen

Zu den Premieren-Kunden auf dem Wochenmarkt in Höxter gehörte Debora Badura. Sie hatte einige Gefäße mitgebracht, um plastikfrei einzukaufen, und findet die Geschäftsidee super: „Die Plastikflut in den Weltmeeren wird nicht weniger. Einer muss daher den Anfang machen.“

Sabrina Busse macht diesen Anfang. Sie will etwas tun gegen den Wust an Einwegverpackungen (Bericht vom 15. Juli) und tourt mit ihrem mobilen Geschäft nun über die Wochenmärkte unter anderem in Höxter, Brakel und Bad Driburg. Ihr Angebot umfasst Nudeln, Reis, Müsli, Hülsenfrüchte, Nüsse, Süßigkeiten, Gewürze, Holzbürsten, Kupfer-Topfreiniger, Kochlöffel, Pfannenwender und Drogerieartikel wie Seife, Bambuszahnbürsten, vegane Zahnseide oder wiederverwendbare Abschminkpads. Erste Ladenöffnungen vor ihrer Haustür in Godelheim sind schon auf ermutigend großes Interesse gestoßen.