Zwischen Kreiensen und Holzminden sowie zwischen Höxter-Ottbergen und Paderborn Hauptbahnhof (Hbf) verkehren die Züge nach dem regulären Fahrplan. In Holzminden besteht ein Übergang zwischen Zügen und Ersatzbussen. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Holzminden zur Minute 43 und somit 42 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Fahrgäste, die in Kreiensen oder Stadtoldendorf zusteigen und erst nach Holzminden die Fahrt beenden, haben somit in Holzminden einen Aufenthalt von 47 Minuten. Die Ankunft in Höxter-Ottbergen erfolgt zur Minute 20 und somit eine Minute später als die Ankunft der regulären Zugverbindung. In Ottbergen besteht Anschluss an die reguläre Fahrt der RB 84 in Richtung Paderborn

Zwischen Paderborn Hbf und Ottbergen sowie zwischen Holzminden und Kreiensen verkehren die Züge nach dem regulären Fahrplan. In Ottbergen besteht ein Übergang zwischen Zügen und Ersatzbussen. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Ottbergen zur Minute 38 und somit zwei Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Die Ankunft in Holzminden erfolgt zur Minute 15 und somit 21 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindung. In Holzminden besteht Anschluss an die reguläre Fahrt der RB 84 in Richtung Paderborn Hbf. Fahrgäste, die zwischen Ottbergen und Lüchtringen zusteigen und erst nach Holzminden die Fahrt beenden, haben somit in Holzminden einen Aufenthalt von 43 Minuten.

Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de) abrufbar. Die NordWestBahn weist darauf hin, dass seit Montag, 27. April, in den Zügen der Regio-S-Bahn die Verpflichtung gilt, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese Pflicht gilt auch beim Betreten des Bahnhofsgeländes, an Ersatz­haltestellen sowie in Ersatzbussen.