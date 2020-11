265 aktiv infizierte Covid-19-Erkrankte

Höxter (WB). Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat schon wieder einen neuen Höchstwert erreicht. Am Samstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 23 399 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Erst am Freitag waren die täglichen Neuinfektionen erstmals über die Marke von 20 000 geklettert. Am frühen Samstag um 0 Uhr hat der Kreis Höxter elf Corona-Infektionen weniger auf seiner Internetseite gemeldet als am Vortag. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter an diesem Samstag 265 aktiv Infizierte, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt jetzt bei 106,95.

Von Michael Robrecht