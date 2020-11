Von der Ernennung des Schulleiters ist der Stadtrat von der Verwaltung in der jüngsten Sitzung informiert worden. Ein besonderer Dank galt der stellvertretenden Schulleiterin Christiane Hoffmann, die fast zwei Jahre kommissarisch die Schule leitete. In diese Zeit fielen die Herausforderungen der Corona-Pandemie. Die bereits bestehende Digitalisierung der Sekundarschule zeigte sich im Frühjahr als große Stärke und wurde auch von Uwe Scharrer als zukunftsweisend herausgestellt. Er deutete an, dass weitere Schritte im Prozess der Digitalisierung der Schule folgen werden.

„Besonders freue ich mich darauf, selbst unterrichten zu dürfen“, betonte er während seiner Vorstellung. Dabei bleibt die Nähe zu den Schülern bestehen, ebenso die enge Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Sinne des Teamgedankens. Unterrichten wird Scharrer im naturwissenschaftlichen Bereich (NW, Chemie) sowie im Fach evangelische Religionslehre. Er freue sich nun darauf, das Kollegium in den nächsten Tagen näher kennenzulernen. Uwe Scharrer war bisher Lehrer an der Heinrich-Grupe-Schule in Grebenstein (Kreis Kassel), einer Schule mit Förderstufe, Gymnasialzweig, Hauptschul- und Realschulzweig.