Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 931 Frauen und Männern angegeben. Genesen sind 638 Personen in den zehn Städten des Kreises Höxter. Die Zahl der Verstorbenen liegt weiter bei 20 Menschen. Die Mittwochs-Zahlen in den Städten: Brakel 56 Infizierte (drei weniger), Bad Driburg 47 (drei weniger), Steinheim 42 (plus zwei), Warburg 32 (keine Veränderung), Höxter 33 (plus 6), Borgentreich 24 (gleich), Beverungen 15 (gleich) und Willebadessen 15 (gleich), Nieheim 7 (plus 1) und Marienmünster 2 (plus1). Nachzulesen sind weitere Daten zu den Infektionszahlen im Kreis Höxter unter www. corona.kreis-hoexter.de.

Im Landkreis Holzminden liegt die Anzahl akuter Fälle am Mittwoch bei insgesamt 38. Sieben Menschen sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment 230 Personen. Bei der 7-Tages-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) liegt der Kreis weiterhin unter der ersten Corona-Grenze von 35 (gestern 28,4).

Im Kreis Paderborn ist die Inzidenz am Mittwoch erneut gestiegen – laut LZG auf 145 (plus 3,6).

Es befanden sich im Kreis Paderborn 3.605 Menschen in coronabedingter Quarantäne (300 mehr als Dienstag). Zudem gab es 1.999 bestätigte Fälle (plus 66) und 936 aktive Fälle. 1012 Genesene wurden gezählt. 51 Todesfälle waren zu beklagen.