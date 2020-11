Von Paderborn nach Ottbergen

Am 14. und 15. November entfallen fast alle Züge, am 17. November sind die Verbindungen in den Abendstunden betroffen. Alle ausfallenden Züge werden ersatzweise mit Bussen bedient. Auf einer Verbindung (am 14. November morgens) fährt ein Taxi. Die Abfahrt des Ersatzverkehrs erfolgt in Paderborn Hbf zur Minute 07 und somit 46 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Züge. Die Ankunft in Ottbergen erfolgt zur Minute 27 und somit 5 Minuten früher als die Ankunft der Bahnen. In Ottbergen besteht dann Anschluss an die regulären Verbindungen der RB 84 in Richtung Holzminden.

Von Ottbergen nach Paderborn

Von Kreiensen/Holzminden bis Ottbergen fahren die Züge der Nordwestbahn nach dem regulären Fahrplan. Von Ottbergen bis Paderborn werden die Fahrgäste gebeten, den Ersatzverkehr zu nutzen. Auf diesem Streckenabschnitt entfallen am 14. und 15. November fast alle Züge, am 17. November sind die Zugverbindungen in den Abendstunden betroffen. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Ottbergen zur Minute 32 und somit 6 Minuten später als die Abfahrt der regulären Bahnen. Die Ankunft in Paderborn Hbf erfolgt zur Minute 52 und somit 47 Minuten später als mit dem Zug. Am 14. November gibt es darüber hinaus einen zusätzlichen Ersatz-Bus, der bereits um 5.17 Uhr in Ottbergen startet und bis Paderborn (Ankunft um 6.52 Uhr) mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen fährt.

Ersatzhaltestellen

Die Ersatzhaltestellen befinden sind jeweils an den Bahnhöfen entlang der Strecke, in Paderborn Hbf am Bussteig 3. In Godelheim halten die Busse an der Haltestelle „Driburger Straße.“