Sieben Menschen tot und sechs Häuser brennen ab

(WB).

In diese Zeit fällt ein Verbrechen, das bis heute nicht vergessen und als „Schreckensnacht von Fürstenau“ in die Geschichte eingegangen ist. Auch der Prozess gegen die beteiligten Polen am Landgericht Paderborn jährt sich jetzt zum 75. Mal und sorgt, wie der mörderische Überfall zuvor, für große Aufmerksamkeit.

Es gibt nur wenige Textquellen und kaum Fotos, die an die Vorgänge vor genau 75 Jahren erinnern. Chronist Josef Schrader aus Fürstenau hat in der Überarbeitung der Schulchronik eine Darstellung der Ereignisse gefunden. Hans Boelte (Redaktionsleiter der Westfalen-Zeitung) widmet den Morden in Fürstenau in seinem Buch „In jenen Tagen“ ein Kapitel. Die Feuerwehr Höxter erinnert mit einem Einsatzbericht auf ihrer Internetseite von dem Überfall. Autor Ernst Würzburger berichtet in den Büchern „Höxter: Verdrängte Geschichte“ und „Zwangsarbeit im Kreis Höxter“ über den Fall Fürstenau und über die Gesamtsituation 1945. In Fürstenau wissen besonders die älteren Bürger noch von brennenden Häusern und vielen Toten und Verletzten im Jahr 1945 zu berichten.

Viele polnische Zwangsarbeiter

Während des 2. Weltkrieges gab es in Höxter, wie überall im Kreis, mehrere Lager für Kriegsgefangene, die über Jahre in der Industrie und Landwirtschaft eingesetzt wurden. Bis zum Überfall auf die Sowjetunion bestand die größte Gruppe von „Zwangsarbeitern“ aus Polen oder Franzosen, während danach ab 1941 sowjetische Bürger das größte Kontingent ausmachten. Die früher so genannten „Fremdarbeiter“ waren auch im Kreis oft schlecht untergebracht und viele lebten in Sammelunterkünften.

Nach Kriegsende war unter den deutschen Bürgern die Furcht vor Racheakten dieser Ex-Gefangenen groß. Genau das geschah im Sommer‘45. Viele frühere Zwangsarbeiter trieben sich im Raum Höxter herum, lebten in leerstehenden Häusern und raubten Lebensmittel, Fahrräder und Kleidung. In der Kirchenchronik ist von „Räuberbanden“ die Rede. In Fürstenau haben bis zu 16 Männer bis 55 Jahre an den Dorfeingängen jede Nacht Posten bezogen.

Einmal kam es zu einem folgenreichen Vorfall mit drei Polen am Ortseingang Richtung Löwendorf. Zwei Fürstenauer wurden dabei verletzt, ein polnischer Staatsangehöriger am 27. Juli 1945 um Mitternacht von einer „ergrimmten Menge“ und während eines Gewitters erschlagen. Die Polen schworen Rache.

200 Polen aus Weber-Kaserne

Der größte Racheakt von ehemaligen Zwangsarbeitern in der Region schloss sich dann am Sonntag, 29. Juli 1945 in Fürstenau an. Offensichtlich sollte der Tod des Landsmannes gerächt werden. 150 bis 200 Polen aus der ehemaligen General-Weber-Kaserne in Höxter, wo sich das Polenlager befand, zogen mit Feuer- und Stichwaffen aufgebracht nach Fürstenau. Sie richteten dort ein Blutbad an und zündeten etliche Häuser und Scheunen an, von denen sechs völlig abbrannten. Fensterscheiben sind eingeschlagen und Haustüren aufgebrochen worden; es wurde wild in die Häuser geschossen und Handgranaten sind geworfen worden. Fürstenauer wurden misshandelt und sieben Anwohner umgebracht.

Insgesamt 48 Polen konnten nach dem Überfall von einer britischen Militärpatrouille vor Ort festgenommen werden. Einige flohen über die Felder. In dem Bericht des Feuerwehr-Zugführers Schmidt an den Kreiswehrführer Dr. von Schenck vom 31. Juli 1945 steht zu lesen: „Die Feuerwehr Höxter wurde am 29. Juli um 21 Uhr von der Post alarmiert, mit dem Hinweis, dass in Fürstenau sieben Brände von Polen gestiftet worden seien. Die Feuerwehr rückte aus. Es brannten zuerst fünf Feldscheunen und das Wohnhaus des Bürgermeisters. Nur eine Feldscheune konnte vor dem Feuer gerettet werden, weil dort etwas Löschwasser zur Verfügung stand. In Fürstenau war sonst kein Löschwasser vorhanden. Bei Westwind und starkem Funkenflug hatte die Feuerwehr Mühe das Feuer von anderen Gebäuden abzuhalten. Die Feuerwehr Höxter rückte gegen 5 Uhr wieder ab, die Brandwache übernahm die Wehr aus Fürstenau.“

In der Schulchronik heißt es weiter: „Bei der Gefangennahme warfen sie die Waffen fort. Sie sind den Engländern übergeben worden. Die Toten sind: Bauer Josef Hamelmann (Haus 106, vor den Augen seiner Angehörigen erschossen), Bauer Heinrich Hoppe (Haus 62, mit Messern übel zugerichtet und erschossen), Maurer Josef Rosenbaum (Haus 15, durch fünf Schüsse getötet). Schlimm ging es im Haus 84, Familie Seck, zu. Heinrich Seck, seine Frau Sophie (beide 65 Jahre alt) sowie Schwiegertochter Alwine Seck wurden durch Messerstiche getötet. Verschont blieben ein körperbehinderter Sohn und das zweijährige Enkelkind. Siebter Toter war Amtsrat Eugen Horstdenka (Haus 87, ein Evakuierter).“ Zudem werden Verwundete aufgezählt.

Häuser in Brand gesteckt

Mit Zündschnur, so steht es in der Chronik, seien die Brände gelegt worden. Durch Feuer zerstört worden seien das Haus 102 (Ortsbürgermeister August Lange), Haus 98 (Scheune und Stallung Franz Niemann), Haus 98 (Maschinenschuppen mit Dreschsatz Robert Rolf), Haus 83 (Stallung und mit Raps beladener Erntewagen auf der Tenne von Gastwirt Josef Rosenbaum), dann die Feldscheune von Albert Voß, die große Feldscheune von Gutspächter Pellengahr aus Brenkhausen sowie weitere gelegte Gebäude, die gelöscht werden konnten (Häuser Nr. 109 Fritz Fromme, Nr. 107 Johannes Neumann, Nr. 106 Josef Hamelmann, Nr. 70 Georg Hasse und Nr. 72 Josef Vogelsang).

Die Beerdigung der Opfer fand am 2. August 1945 statt. Die Verstorbenen seien vor der St.-Antonius-Statue an der Kirche eingesegnet und dann mit einem Trauerzug zum Friedhof transportiert worden. Viele auswärtige Bürger hätten den Opfern die letzte Ehre erwiesen. 17 Waisenkinder gab es nach der Mordnacht im Ort.

Noch im Herbst 1945 fand in Paderborn vor dem britischen Obersten Militärgericht ein Massenprozess statt. Vier Polen wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Acht polnische Staatsangehörige erhielten 20 Jahre Gefängnis, 15 Personen zehn Jahre, vier Angeklagte sechs Jahre und acht jugendliche Beschuldigte Strafen von drei Jahren Jugendgefängnis, drei weitere bekamen Bewährungsstrafen. Die Zeitungen berichteten vor 75 Jahren groß über den Fürstenauer Mordprozess. Die Täter kamen alle ins Gefängnis in Werl.

In seinem Buch „Zwangsarbeit im Kreis Höxter“ (Mitzkat-Verlag) geht Autor Ernst Würzburger 2016 über mehrere Seiten auch auf die Mordnacht in Fürstenau ein. Er zitiert Zeugen und ordnet die Vorgänge ein.