Peter Hentschel ist neuer Kripo-Chef

In diesem Kriminalkommissariat 4 („KK4“) kümmert sich das Team vor allem um die „IT-Ermittlungsunterstützung“ (wie zum Beispiel die Auswertung von sichergestellten Datenträgern bei der Verfolgung von Straftaten) sowie um erkennungsdienstliche Behandlungen und die zentrale Haftbefehlsverwaltung. „Wir haben von drei auf vier Kommissariate aufgestockt, weil einfach die einzelnen Aufgabenfelder größer geworden sind und wir so besser als auch gezielter reagieren können“, betonte Hentschel.

Wie er dem WESTFALEN-BLATT sagte, sei der Wunsch, bei der Polizei zu arbeiten, immer schon bei ihm vorhanden gewesen. „Meine Eltern hatten aber zunächst Bedenken, weil der Beruf ja nicht ohne Gefahren ist“, so Peter Hentschel, der in seiner Freizeit gerne Sport treibt und liest. Er habe seinen Traumberuf verwirklicht und arbeitet seit 1999 für das Land NRW. Nach neun Jahren Dienst als Beamter im Wach- und Wechseldienst sowie der Bereitschaftspolizei (Polizeipräsidium Wuppertal) konnte er fünf Jahre lang seine Erfahrungen direkt als Ausbilder am Landesamt für Ausbildung und Fortbildung der Polizei NRW (Stukenbrock) einbringen. Es folgten Stationen in Bielefeld und Paderborn (Schwerpunkt Kriminalpolizei). Dann stieg Hentschel nach einem zweijährigen Studium in den Höheren Dienst auf – mit Abschluss „Öffentliche Verwaltung, Polizeimanagement“ (Münster).

Ausbilder beim Land NRW

Im September dieses Jahres wurde Hentschel zum Kriminalrat ernannt. Seit Oktober ist er Leiter der „Direktion Kriminalität“ in der Kreispolizeibehörde Höxter.“ Landrat ­Stickeln stellte zufrieden fest, dass Hentschel ein sehr gut aufgestelltes Team übernimmt: „Die Kreispolizeibehörde Höxter konnte in der aktuellen Kriminalitätsstatistik eine historisch niedrige Zahl an Straftaten vorlegen! Es gab in 2019 insgesamt 5484 registrierte Straftaten.

Stickeln: „Das sind sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Und auch im landesweiten Vergleich steht der Kreis Höxter damit sehr gut da. Die Aufklärungsquote kann sich ebenfalls sehen lassen. Dass diese Werte so gut bleiben und vielleicht sogar noch besser werden, wobei das schon sehr ambitioniert ist, wird eine Aufgabe des neuen ­Direktions­leiters sein.“

Aus seiner 16-jährigen Tätigkeit als Bürgermeister und nun auch als Behördenleiter sei Stickeln sehr froh, dass die Polizei im Kulturland so gut aufgestellt ist (rund 200 Beamte und 40 Tarifbeschäftigte). Das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit sei bei der Bevölkerung immer hoch. Deshalb sei Stickeln als Landrat an seinem ersten Amtstag gleich in Kontakt mit der Polizei getreten, „um die Wertschätzung der Bevölkerung gegenüber unserer Polizei zu vermitteln“.

Der „Neue“ will die erfolgreiche Präventionsarbeit weiter ausbauen. Sie stehe mit für Sicherheit. Peter Hentschel: „Ich erlebe die Kollegen als sehr engagiert. Aber die gute statistische Zahl darf kein Grund sein, sich zurückzulehnen. Hinter einer Statistik verbirgt sich immer ein Dunkelfeld, das mal größer oder kleiner sein kann. Mein Ziel ist es, dass Bürger erst gar nicht Opfer von Straftaten werden. Das ist meine und unsere gemeinsame Aufgabe. Mit der Präventionsarbeit haben wir große Erfolge erzielt. Eine Straftat, die erst gar nicht passiert – das ist das Beste, was uns passieren kann!“

Vernetzung und Technik

Und für die Fälle, wo dann doch Täter agieren, will man zeitgemäß aufgestellt sein. „Deshalb haben wir kürzlich das KK4 gebildet, um insgesamt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln bestmöglich auf die Kriminalitätsphänomene der heutigen Zeit, auch im Hinblick auf Technik und Vernetzung, reagieren zu können!“

Am Donnerstag (12. November) wird übrigens Polizeidirektor Brenski beim Treffen der Bürgermeister sein. Ein wichtiges Thema: Die „Ordnungspartnerschaften“ in der Region.