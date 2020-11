Polizei und Ordnungsamt treffen sich in der kommenden Woche. Das Kreisgesundheitsamt hatte das Hygienekonzept der AfD für bis zu 230 Besucher in der Halle gebilligt. Der Polizei Höxter liegt zurzeit eine Anmeldung für eine Demonstration gegen die AfD-Veranstaltung vor. Man bereite sich wie schon im Frühjahr auf die Veranstaltung konkret vor, sagte Polizeisprecher Jörg Niggemann.

In der Stadthalle soll Höcke, der AfD-Landesvorsitzender in Thüringen und Chef der Landtagsfraktion ist, mit dem Bundestagsabgeordneten und NRW-Landeschef Rüdiger Lucassen auftreten. Thematisch stehen „30 Jahre Wiedervereinigung – Opposition in Ost und West“ im Mittelpunkt. Der gemeinsame Auftritt von Höcke-Lucassen ist in der AfD NRW jedoch umstritten.

Die Corona-Verordnung NRW ist zurzeit nur bis zum 30. November gültig.